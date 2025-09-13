Stelle dello sport a Vicopisano: il Premio Brunelleschi 2025 va a Fiona May e Jury Chechi

Vicopisano (PI), 11 settembre 2025 – Lunedì15 settembre, alle 21, nel Parco di Uliveto Terme, intitolato a Sandro Pertini e a Carla Voltolina, si terrà un evento magico e speciale, promosso da: società Acqua e Terme di Uliveto, amministrazione comunale, Pro Loco Uliveto Terme e associazione culturale Amos, con due grandi campioni di sport e di vita come ospiti, la regina del salto in lungo Fiona May e il signore degli anelli Jury Chechi. Ai due straordinari atleti sarà consegnato il Premio Brunelleschi, come da decisione unanime della commissione, dal sindaco Matteo Ferrucci e dall'avvocato Chiara Bigioni, responsabile investimenti e sviluppo di CoGeDi international, la società proprietaria del marchio Uliveto.

“L'acqua minerale naturale Uliveto - dice l'avvocato Bigioni - è da sempre legata al mondo della salute e dello sport, rappresentando una scelta ideale per gli atleti e le atlete a tutti i livelli, poiché, grazie alla sua ottimale mineralizzazione è in grado di reintegrare velocemente la perdita di sali minerali e liquidi dovuta allo sforzo fisico. Coltiviamo con costanza questo connubio attraverso il sostegno - continua Bigioni - a tanti eventi e federazioni sportive perché crediamo fortemente nel valore dello sport sia per il benessere fisico e mentale a tutte le età oltreché per il grande valore sociale”.

Grandi stelle dello sport sotto le stelle, il 15 settembre a Uliveto Terme. Sia May che Chechi hanno una incredibile carriera, costellata di successi e di rara umanità, e Marini, durante la serata, la ripercorrerà passo dopo passo, durante il talk con i campioni, prima della premiazione, avvalendosi anche di una serie di video che saranno proiettati, non senza emozionare. Sarà un evento ricco di sorprese, reso possibile anche dal grande impegno di Amos e Pro Loco, con le associazioni sportive e i campioni e campionesse, piccoli e grandi, del territorio e non solo.

Un breve approfondimento sul Premio Brunelleschi che per l'amministrazione e la comunità è molto importante e che finora, per celebrare i geni, in vari campi dello scibile, dei giorni nostri, è stato consegnato: ad Adalberto Giazotto e a Federico Ferrini, per il Progetto VIRGO e la scoperta delle onde gravitazionali (Un Premio che profumava di Nobel), alla Fondazione Giovanni Michelucci nelle mani dell’allora presidente Giancarlo Paba, al Granduca di Toscana Sigismondo d'Asburgo Lorena, alla giornalista Silvia Rosa-Brusin per il TG Leonardo, all'ex Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, (ora direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte), alla dottoressa Manuela Roncella, direttrice del Centro clinico senologico dell’AOUP Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e in memoria della dottoressa Barbara Capovani, responsabile del “SPDC – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura” dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.

Il 15 settembre il Premio sarà consegnato a May e Chechi per le motivazioni che saranno diffuse e lette durante l'evento con questi due eccellenti campioni. Per informazioni e prenotazioni (non obbligatorie): [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nei locali al coperto della Piscina Comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128 e ne sarà data, in ogni caso, notizia in modo dettagliato.