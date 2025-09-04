Nas chiudono noto fast food. Trovate blatte vive e morte

PONTEDERA

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno effettuato un controllo al Burger King di via Tosco Romagnola a Pontedera e disposto, al termine del sopralluogo, "la sospensione immediata dell’attività del noto fast food di Pontedera per gravi carenze igienico-sanitarie". Il motivo della sospensione dell’attività del locale – con richiesta del personale dell’Asl Toscana nord ovest e sanzione di 3mila euro al gestore – è dovuto al ritrovamento di "infestanti, in particolare blatte vive e morte, all’interno dei locali di preparazione e somministrazione degli alimenti e anche nel magazzino vicino alle celle frigorifere".

Il blitz dei carabinieri del nas di Livorno è scattato nella serata di martedì, quando il locale era aperto e vi erano clienti intenti nella consumazione dei tradizionali cibi. Si è trattato di un controllo che rientra nella attività di routine del comando del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno al comando del tenente colonnello Michele Cataneo. "A seguito della scoperta degli animali infestanti – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Pisa – è stato richiesto l’intervento del personale dell’Asl Toscana Nord Ovest che ha confermato la situazione disponendo l’immediata sospensione dell’attività. Al gestore dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro. L’attività resterà sospesa fino al ripristino delle condizioni igieniche".