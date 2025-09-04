Nasce "ViviPeccioli". Obiettivo far crescere ancor più il commercio nel ‘borgo dei borghi’

Nuovo impulso al centro commerciale e turistico di Peccioli, ma anche lavorare su nuove iniziative per rendere il borgo sempre più attrattivo. Questi i principali obiettivi del nuovo Centro Commerciale Naturale di Peccioli ‘Vivi Peccioli’, realtà costituita da 12 attività prevalentemente a conduzione femminile che lavoreranno insinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

Nel corso dell’assemblea è stata nominata presidente Cristina Prete, titolare con il fratello Alberto dell’azienda Tartufi Prete. "Ringrazio l’intero consiglio direttivo per la fiducia – le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale, Cristina Prete –. Siamo un gruppo motivato e ricco di idee, aperto a chiunque voglia partecipare e contribuire, sono sicura che faremo un ottimo lavoro. Peccioli è punto di riferimento per il turismo in Valdera e non solo con potenzialità per le attività presenti nel centro storico, a partire da iniziative ed eventi in grado di promuovere il borgo e le sue eccellenze, come la Notte Nera".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale Vivi Peccioli: presidente Cristina Prete (Tartufi Prete); vicepresidente Raffaella Multedo (MuMu Art); Gloria Marianelli (Gloma Tattoo Artist), Lisa Caroti (Vitrea Lab), Andrea Bertini (Gli Orti), Paola Nanna (Alimentari gastronomia Da Paola), Jennifer Chiarei (Bar La Terrazza), Benedetta Bimbi (Lory Parrucchiera), Lorella Ferretti (Pasticceria Ferretti), Sandra Dell’Agnello (Bazar Dell’Agnello Sandra), Cecilia Pieri (Immobiliare Le Colline), Nicola Bulleri (Bulleri Macelleria&Bistrot).

"Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo Ccn e a tutte le imprenditrici e gli imprenditori che si metteranno subito al lavoro per Peccioli – ha detto il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli –. Siamo orgogliosi di poter contare su un gruppo eun consiglio direttivo a larghissima maggioranza femminile La provincia di Pisa mostra segnali di crescita per il numero di imprese condotte da donne: Peccioli ne è la chiara dimostrazione".