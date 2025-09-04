Lo ‘sfratto’ della Fototeca. Moffa: "Mini e Sgueo hanno evitato il confronto"

CASTELFRANCONon si placa la polemica per lo sfratto del circolo La Fototeca dalla mediateca della biblioteca comunale deciso dalla giunta per riorganizzare gli spazi. La giunta, con il sindaco Mini e l’assessore Sgueo, ha precisato che La Fototeca potrà usare la sala della Pace e l’Orto di San Matteo per i corsi e la mediateca per mostre e proiezioni. Ma il presidente della Fototeca Pasquale Moffa non ci sta e parla di "attacco ingiustificato, tra falsità e allusioni, sindaco e assessore non hanno ritenuto opportuno trovare il tempo per un confronto diretto con me, ma lo hanno invece trovato per rendere note dichiarazioni evasive sulla stampa". "L’assessore Sgueo afferma che ’mi dispiace che il signor Moffa si sia adeguato alla cultura offensiva e prepotente della sinistra castelfranchese, che invece di cercare un confronto con il sottoscritto, preferisce fare scandalo mediatico’ – afferma Moffa – Questa affermazione è falsa, e il fatto che provenga da un rappresentante politico che amministra una comunità la rende ancora più grave. Il 4 agosto ho richiesto un incontro con l’assessore. Tale appuntamento non è mai stato concesso. La Fototeca sarà costretta a trasferire la propria sede sociale, interrompendo così un rapporto di collaborazione diretta con la biblioteca che ha resistito per quasi mezzo secolo. La Fototeca ha sempre collaborato con le altre associazioni. Sindaco e assessore non conoscono la storia del circolo e si vede molto bene da quanto affermano. Alludere al fatto che La Fototeca possa rientrare tra quelle realtà poco collaborative è profondamente ingiusto. Nelle loro dichiarazioni sindaco e assessore hanno confuso la nostra legittima delusione per la perdita della sede storica con questioni di natura politica, dimostrando così di non avere argomenti concreti da offrire nel merito. A questo punto, viene da chiedersi se sia proprio per motivi politici che La Fototeca sia stata allontanata dalla niblioteca". E in una nota la lista di opposizione Castelfranco Unita attacca: "L’amministrazione Mini continua a smantellare l’identià del paese, inaccettabile lo sfratto della Fototeca".