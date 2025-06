La grande Notte nera. Dal tartufo alla musica

PECCIOLIIl centro storico di Peccioli si prepara a vivere una serata speciale: sabato 28 giugno torna "La Notte Nera", l’evento che celebra il tartufo e le eccellenze del territorio in un’atmosfera ricca di magia, musica e divertimento per tutte le età. Giunta alla terza edizione, la manifestazione è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Peccioli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Un’iniziativa che unisce cultura, sapori e spettacolo in un’unica, coinvolgente esperienza, dove l’intero borgo sarà animato da spettacoli, artisti di strada, musica dal vivo e performance teatrali. Lungo via Matteotti ci si potrà immergere nei profumi e nei sapori del territorio grazie a gazebo di degustazione e vendita di tartufo e prodotti tipici locali, affiancati da stand gastronomici. Inoltre ogni ristorante proporrà un piatto con specialità al tartufo. Non mancherà l’intrattenimento itinerante con giocolieri, clown e teatro di strada. In piazza del Carmine divertimento assicurato con il DJ Team ’90 dello staff della storica discoteca Concorde, con una coinvolgente selezione musicale dedicata agli anni ’90. Per grandi e piccoli sarà presente anche un’area giochi con strutture in legno artigianali e uno spazio dedicato al trucca-bimbi. Sarà allestito anche un mercatino selezionato con prodotti di artigianato e oggettistica. Due punti musicali saranno presenti anche in via Roma e in piazza del Popolo, con protagonisti i grandi successi italiani e le hit internazionali, mentre in piazza Domenico da Peccioli andrà in scena uno spettacolo di giocoleria e fuoco. Dalle 19 fino a mezzanotte e mezzo sarà disponibile il servizio di navetta gratuito dal parcheggio di via Silvestro Lega, location di uno dei quattro Giganti di Peccioli.

"Peccioli è un punto di riferimento per il turismo di qualità in Valdera. Eventi come la Notte Nera sono tra i più attesi e scenografici che organizziamo, rappresentando linfa vitale per le attività commerciali del territorio", ha dichiarato il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.