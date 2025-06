Tartufo, ambiente e territorio: "Puntiamo sulla promozione"

Oltre 100 persone hanno preso parte a Montopoli alla prima passeggiata inaugurale della stagione del tartufo nero, percorrendo ambienti suggestivi che hanno regalato ai partecipanti scorci unici del paesaggio circostante della campagna montopolese in un evento che ha segnato ufficialmente l’ingresso del Comune nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Il tartufo volano, dunque, di turismo e cultura.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Arco di Castruccio e la Pro Loco, con il patrocinio dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, è stata guidata da Massimiliano Petrolo, guida ambientalista dell’Ecosistituto delle Cerbaie, insieme ad altri due collaboratori.

"Non un prodotto esclusivo per pochi, ma un’eccellenza del territorio da far conoscere e vivere a tutte e tutti – dicono la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini –. Il Comune intende puntare sul tartufo in una prospettiva di promozione del territorio e attraverso la destagionalizzazione dello stesso dal marzuolo primaverile al nero estivo fino al bianco pregiato autunnale, con particolare attenzione al tartufo nero che pur rappresentando un prodotto di eccellenza è alla portata di tutti e dunque coerente con la vocazione inclusiva e popolare dell’amministrazione montopolese".