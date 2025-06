Sulle tracce del tartufo nero d’estate. A Montopoli si apre la stagione

La stagione del tartufo a Montopoli si è aperta formalmentecon il passaggio in consiglio comunale dell’adesione alle Città del tartufo e nella pratica con l’inizio del periodo del tartufo nero estivo. Durante il consiglio comunale i consiglieri hanno votato all’unanimità l’approvazione dello statuto e del regolamento che sancisce formalmente l’adesione di Montopoli all’associazione nazionale. Una nuova stagione in cui la promozione turistica e territoriale passa anche dei prodotti d’eccellenza. A sancire questo inizio è anche un’iniziativa che il Comune, insieme all’Associazione Culturale “Arco di Castruccio”, la Pro Loco e il sostegno dell’Associazione Tartufai delle colline samminiatesi, promuove per oggi: "Sulle tracce del Tartufo nero". Una passeggiata gratuita e aperta a tutti nei boschi del territorio, con partenza da piazza San Matteo alle 9.

"L’iniziativa – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – segna l’inizio del percorso di Montopoli come nuovo membro dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo e vuole avviare un racconto lungo un anno sul mondo del tartufo, a partire da quello nero estivo fino al più pregiato tartufo bianco, protagonista di una mostra mercato prevista per l’autunno 2025". Accompagnati dalla guida ambientale Massimiliano Petrolo dell’Ecoistituto delle Cerbaie, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva nella natura e assistere a una dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo con il cane, curata da Massimo Tofanelli dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi.

Al termine della camminata, è previsto un aperitivo a base di tartufo all’hotel 4Gigli in collaborazione con Savitar. Ai partecipanti sarà offerto un gadget simbolico e il percorso è gratuito e pensato per tutte le età.

C. B.