Torna la Notte Bianca . Addio ai grandi nomi. Spazio a comicità e dj set

Una Notte Bianca ridimensionata rispetto alle ultime edizioni ma non per questo meno festaiola e capace di attrarre potenzialmente migliaia di persone a Pontedera nella sera di sabato 21 giugno prossimo. Come annunciato nei mesi scorsi, il Comune, di concerto con le associazioni di categoria, ha scelto intanto di tornare al nome originario, abbandonando l’idea della Notte Granata che aveva generato dei dissensi tra i commercianti, e poi di ridurre il budget in modo da finanziare anche altri eventi da svolgere nel mese di luglio. Ed allora quella di sabato prossimo sarà una festa che coinvolgerà solo il centro, addio a zona stazione e Fuori del Ponte, e che non ospiterà big o grandi artisti come in passato. Si tratta di un investimento dell’amministrazione comunale di 65.000 euro, Iva inclusa, che ha visto anche una compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L’organizzazione sarà curata da Alla Vigna Eventi di Cascina. "Anche quest’anno speriamo di aver soddisfatto un po’ tutti – sono le parole di Roberto Salvadori di Alla Vigna Eventi – visto il tempo limitato abbiamo cercato di comporre un programma quanto più interessante che coinvolgesse le tre piazze principali del centro: piazza Cavour, piazza Curtatone e piazza Martiri della Libertà. Il programma si preannuncia capace di portare un clima festoso in città". Musica, divertimento e risate per grandi e piccini. La giornata inizia già dal tardo pomeriggio con gli show itineranti lungo il corso delle mascotte e di Stitch e Mirabel. In piazza Cavour, davanti al Municipio, lo show prende il via alle ore 18 con Mago Bolla mentre dalle 21.30 alle 23 ci sarà il musical Vaiana, la Prescelta dell’oceano. In piazza Curtatone la musica si accende alle 19.30, con la musica d’ambiente dei Free Sound.

Alle 21.30 sempre in piazza del Crocifisso ci sarà ‘80 Trash Party’, un tributo agli anni ’80 italiani. A seguire, dalle 23.30 in poi, il dj set di Dj Hico. Sul piazzone il via è alle 20.30 con i conduttori iVanale che prepareranno la serata che alle 21.30 vedrà salire sul palco il comico Graziano Salvadori. La musica si accende alle 22.45 con i Los Locos e da mezzanotte e mezzo Dj V, alter ego di Veronica Niccolai, che farà ballare la piazza con la sua fantasy pop. Dal Ccn a Confcommercio e Confesercenti è approvazione totale per questa organizzazione che si lega a tutti gli eventi che si terranno a luglio, oltre agli eventi culturali, già iniziati con il via alla mostra di Banksy al Palp e che proseguiranno in estate. In particolare gli eventi di luglio, in concomitanza delle aperture serali dei negozi al martedì e giovedì sera, vedranno da una parte un investimento dell’amministrazione comunale nei cinque martedì sera con eventi in via definizione, e dall’altra, nei cinque giovedì sera, saranno i pubblici esercizi ad animare la città organizzando eventi davanti ai propri locali.