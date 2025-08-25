Degrado in piazza del Mercato. La denuncia: “Uomo cattura piccioni e li uccide”

Firenze, 25 agosto 2025 – “Cattura i piccioni, li uccide e li getta nella spazzatura”. L’associazione Gabbie vuote Firenze torna a denunciare fatti che avvengono nella centralissima piazza del Mercato a Firenze chiedendo l’intervento dell’amministrazione comunale.

“Abbiamo potuto constatare con i nostri occhi e attraverso testimonianze di residenti, che un uomo stazione su panchina, ricoperta con una piumino rosa sporco, disteso in posizioni oscene ogni tanto interrotte per dedicarsi alla sua occupazione preferita quella di gettare sassi contro piccioni, passeri e tende varie di ristoranti, bar, negozi vicini – scrive l’associazione in una lettera rivolta anche al Comune – Abbiamo visto del pane posato sul bordo della statua di Pinocchio, pane che lui inserisce anche nei vari interstizi e fessure di ferro statua che diventa una prigione per questi uccelli che l'uomo facilmente cattura, torce loro il collo e poi getta nel bussolo della spazzatura”.

I cittadini hanno a più riprese fatto presente la situazione, ma l’uomo, probabilmente un senzatetto, non abbandona il campo. “Qual è il servizio igienico del senzatetto? – continua l’associzione – Naturalmente dietro la sua panchina. E qual è il suo ristorante? Rubare il cibo che, insieme all'alcol, diventa il suo trastullo quotidiano fino alla sera quando, ormai ubriaco, il peggio gli è concesso. Ce ne ha parlato dettagliatamente e senza tentennamenti, un residente, e non solo lui”.