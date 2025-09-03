Scarafaggi vivi e morti in cucina, chiuso fast food a Pontedera. E multa da 3000 euro per il gestore

Pontedera, 3 settembre 2025 – Gravi carenze igienico sanitarie riscontrate dai carabinieri del Nas in un ristorante a Pontedera. Nei locali di una catena di fast food sono stati trovati anche scarafaggi vivi e morti in cucina e vicino alle celle frigorifere. I militari hanno eseguito un'ispezione all'interno del locale riscontrando appunto gravi carenze igienico sanitarie che ha portato alla richiesta di immediata chiusura del locale e a una serie di multe per complessivi 3.000 euro a carico del gestore.

“Durante un'ispezione di routine in materia di sicurezza alimentare - spiega una nota dell'Arma - i militari hanno riscontrato la presenza di infestanti, in particolare blatte vive e morte, all'interno dei locali di preparazione e somministrazione degli alimenti, e anche nel magazzino vicino alle celle frigorifere”. Subito dopo i carabinieri hanno chiesto l'intervento dell'Asl Toscana Nord Ovest che ha confermato la situazione, disponendo l'immediata sospensione dell'attività finché il gestore non provvederà a ripristinare condizioni igieniche a norma di legge.