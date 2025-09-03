Polizia locale un equipaggio al rally Casciana

BIENTINA-BUTIUn equipaggio della polizia locale dell’Unione Valdera parteciperà anche quest’anno al Rally di Casciana Terme, quarantatreesima edizione. La coppia sarà composta da Andrea Trovarelli, comandante della polizia locale Valdera nord Bientina e Buti e dall’ufficiale Sabrina Mattiello. La partecipazione al rally "rientra tre le molteplici iniziative intraprese dalla polizia locale per la sicurezza stradale, rivolte soprattutto alle scuole di ogni ordine e grado e per la prevenzione sull’uso di sostanze alcoliche e psicotrope durante la guida". La competizione automobilistica, una delle classiche del calendario nazionale, è in programma il 6 e 7 settembre. L’equipaggio Trovarelli-Mattiello parteciperà al rally di Casciana con una vettura con i colori istituzionali della polizia locale.

"Lo scopo – spiega il comandante Trovarelli – è quello di mantenere un rapporto di vicinanza tra la polizia locale e gli appassionati di ogni età per trasmettere loro il messaggio ’corri in sicurezza e non sulla strada di tutti i giorni’. Per questo non poteva esserci migliore occasione del rally di Casciana Terme, il cui percorso interessa i comuni della Valdera ed inizierà con una prova spettacolo che si svolgerà sabato 6 settembre con inizio alle 20 nel piazzale del mercato di Pontedera, dove nelle precedenti edizioni ha visto un’affluenza di circa 5.000 spettatori. Ci teniamo a precisare che le spese per partecipare alla gara saranno a loro totale carico, senza alcun aggravio per la pubblica amministrazione, con l’importante supporto di alcune aziende locali che hanno creduto nell’iniziativa: Fasciature Cida S.Maria a Monte, Infisso In Perignano, I Love Bientina, associazione commercianti di Bientina, Giancarlo Pneumatici Bientina".