Il via dei nidi con sei posti in più. Il rientro nel rinnovato Petuzzino

SANTA CROCEIl primo settembre, come da calendario, i più piccoli degli asili nido sono tornati in aula. Sono loro, i più piccolini, ad essere i primi a rientrare a scuola, mentre l’anno scolastico dei più grandi avrà inizio il 15. E per Santa Croce quest’anno il ritorno al nido è stato anche il ritorno nella sede storica del Petuzzino, uno dei primi nidi aperti nella zona del Cuoio e in Toscana la cui sede storica è stata sistemata, riqualificata e resa più adatta ai tempi moderni. A Santa Croce, quest’anno, con il ritorno in via Marchesi e la riorganizzazione messa in atto dal Comune c’è anche posto per qualche bimbo in più.

"La struttura del Petuzzino in via Marchesi – si legge in una nota del Comune –, grazie al finanziamento Pnrr, è stata adeguata dal punto di vista energetico attraverso la coibentazione termica e dal punto di vista delle norme antisismiche. Una serie di interventi importanti che hanno permesso alla struttura di ospitare 6 bambini in più rispetto ai 60 bambini degli scorsi anni. Per i bambini più piccoli dei nidi d’infanzia di Santa Croce Petuzzino ed Arrì Arrò il nuovo anno è cominciato lunedì mattina, primo settembre con il ritorno in aula dei più grandi che non avevano bisogno del processo di inserimento, mentre i più piccoli cominceranno a frequentare dalla prossima settimana, seguendo il percorso di inserimento che andrà avanti fino a ottobre. Il servizio mensa partirà da domani, giovedì 4 settembre".

Sempre lunedì scorso, primo settembre, nella cittadina delle conceria "hanno ripreso anche le attività dei centri estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’Infanzia, fascia dai 3 ai 6 anni e delle Primaria, cioè i bambini da 6 a 11 anni". I centri estivi settembrini andranno avanti fino alla riapertura della scuola, il 15 settembre.