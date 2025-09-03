Parigi e Roma ora imparino a collaborare

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma ora imparino a collaborare
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaSito sessistaViolenza sessuale FirenzeVintedAeroporto PeretolaAllerta meteo
Acquista il giornale
CronacaIl via dei nidi con sei posti in più. Il rientro nel rinnovato Petuzzino
3 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Il via dei nidi con sei posti in più. Il rientro nel rinnovato Petuzzino

Il via dei nidi con sei posti in più. Il rientro nel rinnovato Petuzzino

SANTA CROCE Il primo settembre, come da calendario, i più piccoli degli asili nido sono tornati in aula. Sono loro, i...

Il primo settembre a Santa Croce i bimbi degli asili nido sono tornati in aula. Riaperto il Petuzzino, storico asilo per i più piccoli

Il primo settembre a Santa Croce i bimbi degli asili nido sono tornati in aula. Riaperto il Petuzzino, storico asilo per i più piccoli

Per approfondire:

SANTA CROCEIl primo settembre, come da calendario, i più piccoli degli asili nido sono tornati in aula. Sono loro, i più piccolini, ad essere i primi a rientrare a scuola, mentre l’anno scolastico dei più grandi avrà inizio il 15. E per Santa Croce quest’anno il ritorno al nido è stato anche il ritorno nella sede storica del Petuzzino, uno dei primi nidi aperti nella zona del Cuoio e in Toscana la cui sede storica è stata sistemata, riqualificata e resa più adatta ai tempi moderni. A Santa Croce, quest’anno, con il ritorno in via Marchesi e la riorganizzazione messa in atto dal Comune c’è anche posto per qualche bimbo in più.

"La struttura del Petuzzino in via Marchesi – si legge in una nota del Comune –, grazie al finanziamento Pnrr, è stata adeguata dal punto di vista energetico attraverso la coibentazione termica e dal punto di vista delle norme antisismiche. Una serie di interventi importanti che hanno permesso alla struttura di ospitare 6 bambini in più rispetto ai 60 bambini degli scorsi anni. Per i bambini più piccoli dei nidi d’infanzia di Santa Croce Petuzzino ed Arrì Arrò il nuovo anno è cominciato lunedì mattina, primo settembre con il ritorno in aula dei più grandi che non avevano bisogno del processo di inserimento, mentre i più piccoli cominceranno a frequentare dalla prossima settimana, seguendo il percorso di inserimento che andrà avanti fino a ottobre. Il servizio mensa partirà da domani, giovedì 4 settembre".

Sempre lunedì scorso, primo settembre, nella cittadina delle conceria "hanno ripreso anche le attività dei centri estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’Infanzia, fascia dai 3 ai 6 anni e delle Primaria, cioè i bambini da 6 a 11 anni". I centri estivi settembrini andranno avanti fino alla riapertura della scuola, il 15 settembre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaBambini