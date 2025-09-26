Il giorno del doppio addio: Leonardo nella chiesa di San Piero, Jacopo a San Martino Ulmiano

Pisa, 26 settembre 2025 – Un doppio addio nei luoghi dove abitavano. Oggi alle 15 le famiglie, gli amici e i compagni di scuola saluteranno Leonardo Renzoni nella chiesa di San Piero a Grado e Jacopo Gambini in quella di San Martino a Ulmiano. Due cerimonie che saranno partecipatissime: le rispettive scuole si stanno organizzando per essere presenti. I due studenti si sono scontrati frontalmente con le loro moto mercoledì 17 settembre in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea. La procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, che coordina le indagini della polizia municipale di Pisa, sta procedendo al momento contro ignoti. Ieri si sono svolte le autopsie sui ragazzi, che in un primo momento sono stati scambiati: avevano entrambi i riccioli biondi e l’apparecchio. Due visi puliti e sorridenti. Un dolore nel dolore.

La famiglia di “Leo”, come lo chiamavano le persone più care, ha deciso, avendone la possibilità, di donare i suoi organi che hanno salvato cinque vite. E, per il suo funerale hanno chiesto non fiori, per chi lo volesse, ma donazioni all’associazione italiana sindrome X fragile Toscana. Leonardo era sensibile su questo fronte avendo una persona a lui vicina con la sindrome. Un ulteriore gesto di generosità. “Lui era altruismo”, aveva spiegato il padre Michelangelo.

Stasera gli amici di Jacopo organizzeranno una fiaccolata in suo ricordo per le strade della frazione di San Giuliano, in cui risiede la famiglia. E si prevede “una massiccia partecipazione, come per il funerale. Sarebbe stato così anche se fosse stato al mattino”, racconta il preside dell’Iti Da Vinci, Federico Betti. “I docenti si sono riuniti – prosegue – hanno presentato diverse proposte per ricordarlo. Da progetti di educazione civica ad altri a medio termine”.

Proseguono intanto le indagini: sono stati ascoltati i ragazzi presenti. Disposta anche una consulenza tecnica sulla dinamica. Mercoledì della settimana scorsa i due giovanissimi studenti erano con il “gruppo delle moto”, sembra che si conoscessero “forse di vista”. Ma avevano entrambi una grande passione per le due ruote. E durante un gioco, con la moto forse in parte sollevata - è il timore dopo i primi rilievi della municipale - qualcosa non ha funzionato. Il papà di Leonardo aveva detto: “Sono quasi certo che tutto quello che è stato scritto fino a questo momento, al riguardo, sono ’cavolate’”.