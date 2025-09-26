Servizi educativi: i contributi

"Il Comune di Pisa mette a disposizione nuove risorse per sostenere le famiglie", annuncia l’amministrazione presentando il bando per i rimborsi delle spese di doposcuola e centri estivi sostenute tra il primo giugno e il 31 dicembre 2025. L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale, destina complessivamente 143.957,11 euro: agli 83.957,11 euro di contributo statale si aggiungono infatti ulteriori 60mila euro stanziati dal Comune (nella foto l’assessore Buscemi). Il contributo massimo previsto è di 300 euro per ciascun figlio. Possono fare domanda i genitori di minori residenti a Pisa, di età compresa fra 3 e 17 anni, che abbiano frequentato centri estivi o servizi di doposcuola sul territorio comunale nel periodo indicato. La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12 di lunedì 3 novembre 2025 esclusivamente online, attraverso credenziali SPID di secondo livello, CIE o TSN attivate. La domanda va presentata dal genitore che ha effettuato il pagamento del servizio per cui si chiede il rimborso.

Il Comune sottolinea come "la misura abbia un duplice obiettivo: da un lato alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie, dall’altro incentivare la partecipazione dei più giovani a iniziative educative e ricreative di qualità, considerate un presidio fondamentale anche per la socialità. Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di incrementare la quota di risorse proprie, in modo da allargare la platea dei beneficiari e aumentare l’impatto concreto dell’intervento".

Per ulteriori chiarimenti sono disponibili gli uffici comunali, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.