Pisa protagonista sul set: "Con Riv4li su Netflix. La città ci ha accolto"

Manca sempre meno all’uscita di Riv4li, la nuova serie tv per ragazzi disponibile dal 1 ottobre su Netflix e diretta da Alessandro Celli. A circa due anni dal gran successo di DI4RI, con il sequel Riv4li ci spostiamo in Toscana, precisamente a Pisa, che sarà teatro di numerose scene girate questa primavera in alcuni dei principali luoghi di interesse della città. La serie esplora i conflitti e le scoperte dell’adolescenza durante l’ultimo anno di scuola media: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, l’importanza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal gruppo.

"Per certi aspetti è stato semplice interpretare Dario, il mio personaggio" dice Edoardo Miulli, uno dei protagonisti della serie: "Abbiamo più o meno la stessa età e quindi non è complesso riprodurre le varie sfaccettature che lo caratterizzano, è un ragazzo che appare forte e spavaldo ma che nasconde un dolore profondo dovuto alla morte della madre, avvenuta quando era solo un bambino. Immedesimarmi in questo dolore è stato probabilmente l’aspetto più complesso dell’interpretazione". Edoardo Miulli è un giovane attore italiano nato nel 2010. Nonostante la sua giovane età, l’artista ha già maturato esperienze nel settore del cinema e della pubblicità, e coltiva la passione per la recitazione fin dall’età di sei anni. Talentuoso e determinato, è apparso recentemente accanto a Vanessa Incontrada e Marco Bonini nella serie Mediaset "Tutto quello che ho", e in RI4VALI il giovanissimo attore romano interpreta Dario, uno tra i ragazzi più popolari e in voga della scuola.

Sono numerose le scene che sono state girate nel centro storico pisano, nel cuore pulsante della città, e tra pochi giorni vedremo sullo schermo luoghi a noi molto familiari come Ponte di Mezzo, piazza dei Cavalieri, piazza Garibaldi, l’Orto Botanico e anche la celebre e suggestiva piazza dei Miracoli, con la sua torre pendente.

"Era la prima volta che venivo a Pisa" continua Edoardo "Sono fin da subito entrato in sintonia con la città e con le persone, che ci hanno accolto benissimo. Siamo rimasti in città per circa tre settimane, ma a causa dei ritmi di lavoro molto serrati non ho potuto visitarla come avrei voluto". Quattordici episodi di intrattenimento, ma con una morale e un insegnamento importanti, che Edoardo spera, assieme a tutto il cast, di far arrivare a chiunque decida di guardarli: "Spero con tutto il cuore che arrivi il messaggio che nessuno ha il diritto di decretare chi è dentro o fuori dal gruppo, chi è giusto e chi non lo è; spero che arrivi il messaggio che il pregiudizio altrui non deve incutere timore a quei ragazzi che hanno paura di mostrarsi".

Infine, il suo rapporto col cast: "Lavorare con persone che condividono i tuoi stessi sogni è stimolante perché li fanno sembrare più veri e raggiungibili, siamo diventati come una seconda famiglia."

Maddalena Nerini