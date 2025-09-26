Via Derna, la rivolta dei residenti: "No inversione e stop parcheggio"

I residenti di via Derna hanno inviato al Comune due istanze di revoca: la prima contro l’ennesima inversione di marcia di via Derna, la seconda che vuole lo stop al nascituro parcheggio di quattro piani in zona ex caserma Artale definito dai residenti "un orrore che va a coprire la vista del Battistero". Sull’inversione del senso di marcia, i residenti temono il ritorno a flussi di traffico insostenibili e scrivono a La Nazione. "L’attuale senso, da via Nicola Pisano a via Roma, fu deciso dal Comune nel 2020 a seguito di una istruttoria che verificò gli insostenibili flussi di traffico dovuti ai veicoli provenienti da Ponte Solferino che usavano via Derna come via di scorrimento per raggiungere via Bonanno. L’ordinanza di oggi, se applicata, riporterà la via nelle intollerabili condizioni precedenti, con gravi rischi per la nostra salute e la nostra sicurezza. In realtà le condizioni saranno peggiori, in quanto nel frattempo la copertura del muro di cinta della ex caserma Artale è degradato al punto da dover transennare il marciapiede nord della nostra via. Per i pedoni rimane solo lo stretto e malmesso marciapiede sud".

Secondo i residenti: "…il carico di traffico non graverà solo su via Derna ma anche su via Roma e sulla già pesantemente ingorgata via Pisano". Sempre sulla questione del traffico in aumento, si scrive: "Sarà un grave danno per tutta l’area, a due passi da Piazza dei Miracoli, con flussi turistici enormi e in continua crescita. Il Comune nell’ordinanza accampa una pretesa esigenza di "fluidificare il traffico". Il risultato sarebbe invece quello di ingorgarlo e bloccarlo con conflitti agli incroci e incidenti come spesso si verificava in passato". Il secondo provvedimento è una determina che prevede la demolizione, affidata alla Pisamo, di alcuni fabbricati all’interno dell’ex caserma, segnatamente all’angolo compreso tra via Derna e via Pisano, in vista della costruzione in quel sito di un parcheggio multipiano.

Scrivono i residenti: "Ci risulta che tale parcheggio avrà quattro (dicasi ben quattro) piani fuori terra per appena 60 posti macchina, un orrore che coprirà la vista del Battistero da via Nicola Pisano per consentire ad un numero irrisorio di auto di parcheggiare. Pochi stalli ma abbastanza per invogliare un gran numero di auto a cercare parcheggio, sovraccaricando ulteriormente Via Roma, via Derna, via Nicola Pisano. Ci opponiamo fermamente anche a questa determina e chiediamo al Comune di revocarla. Con questa visione miope e senza nessuna considerazione della bellezza della città, come si affronterà il ben più rilevante e imminente problema della ristrutturazione dell’area del l’ospedale S. Chiara? Intanto abbiamo inviato all’Amministrazione comunale due istanze di revoca firmate dai residenti e abitanti di via Derna".

Carlo Venturini