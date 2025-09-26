Mamma e bimbo investiti, paura per il piccolo sbalzato dal passeggino

La Spezia, 26 settembre 2025 – Una disattenzione che poteva trasformare in tragedia una tranquilla mattinata. Una giovane mamma e il suo bimbo di soli 2 anni sono stati investiti ieri poco poco le 8 in via Parma. La dinamica dell’investimento è in corso di verifica da parte della polizia locale prontamente intervenuta.

Secondo una prima ricostruzione l’automobile condotta da un ottantenne avrebbe svoltato senza accorgersi della donna che stava spingendo il passeggino. L’urto non è stato violento ma il passeggino si è ribaltato e il piccolo è caduto sulla strada. La scena è stata seguita da diversi passanti che si sono immediatamente prodigati per prestare soccorso alla donna, una giovane straniera, spaventata per le condizioni del piccolo.

Sul posto è arrivata l’automedica del 118, Misericordia Pitelli e la squadra della polizia locale. Il piccolo dope le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Sant’Andrea ed è stato ricoverato in osservazione. Le sue condizioni per fortuna non sembrerebbero particolarmente serie mentre la madre non ha riportato nessun trauma se non la comprensibile paura. Gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Francesco Bertoneri, dopo aver espletato i controlli dell’automobilista, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.