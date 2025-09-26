Aperitivo con Borea e Confesercenti

Tramontana arriva in Borgo. Non si tratta fortunatamente del freddo vento del nord ma dei beniamini del gioco del Ponte che inaugurano ufficialmente gli eventi delle magistrature per il nuovo anno. La parte di Borea, infatti, domani sarà presente in Largo Ciro Menotti per un aperitivo con la città. Un’occasione per fare quattro chiacchiere con le magistrature davanti a uno spritz, a 5 euro. L’iniziativa, organizzata da Confesercenti insieme al Bar Camarillo, partirà dalle 19 e come spiega il generale di Tramontana Matteo Baldassari sarà "un momento di ritrovo e di ripartenza per tutta la Parte, vogliamo farlo nel cuore del nostro territorio per vivere sempre di più la città e rendere il Gioco del Ponte visibile e presente. Con questa iniziativa Tramontana dà il via ad un nuovo anno ricco di eventi e progetti per tenere vivo il Gioco per 365 giorni".

Con l’iniziativa prosegue anche il rapporto di collaborazione tra l’associazione di categoria e la Parte di Tramontana del Gioco del Ponte. "A giugno - commenta il responsabile di Confesercenti, Daniele Benvenuti - avevamo promosso un evento simile sempre il largo Ciro Menotti, senza dimenticare la collaborazione con i negozi per colorare le vetrine con i colori delle magistrature. Ringraziamo Tramontana e il suo comando, per aver deciso di collaborare con la nostra associazione. Sarà una occasione di legare il popolo di Tramontana che le attività del centro storico. Senza dimenticare - conclude - che il prossimo mese ripartirà il tradizionale appuntamento del ‘Gioco del ponte a tavola’".