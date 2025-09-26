I Fiumi Un libro e tanti video

Per la Giornata mondiale dei fiumi, Acquario della memoria e associazione VivaVoce presentano domenica allo spazio Mumu "Maldifiume e memorie d’Arno", una serata strutturata in due parti: la prima alle 18.30, con la presentazione del libro "Maldifiume" (Ediciclo editore) di Simona Baldanzi, con l’autrice intervistata dallo scrittore Matteo Pelliti e momenti di lettura ad alta voce del testo a cura degli attori di VivaVoce, con l’accompagnamento musicale di Linda Palazzolo (voce e percussioni) e Paolo Pewee Durante (tastiera elettronica). "Maldifiume" è un viaggio profondo e poetico lungo l’Arno non solo per esplorarne il percorso geografico dal Monte Falterona a Pisa, ma anche per raccontare la sua storia nascosta. L’autrice dà voce a operai, artigiani e pescatori, svelando un legame indissolubile tra le comunità, i loro diritti calpestati e la storia industriale della Toscana.

Al termine ci sarà un apericena, e a seguire la seconda parte, con "Memorie d’Arno", dedicata a Pisa e l’Arno con video-installazioni a cura di Acquario della Memoria, intervallate da letture e pezzi di cronaca, con sonorizzazione originale dal vivo sempre a cura dei due musicisti Linda Palazzolo e Paolo Pewee Durante. L’evento rientra nell’ambito del progetto triennale "Atlante delle Rive", ideato da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo nato con l’obiettivo di cambiare la percezione dell’importanza dell’acqua nella vita di ciascuno e promuovere un rapporto sostenibile con essa. "Memorie d’Arno, video-installazioni che ripercorrono il ruolo chiave del fiume a Pisa nella storia del ‘900 - spiega Lorenzo Garzella di Acquario della Memoria - e sarà una carrellata di reperti storici come i filmati anni ‘20 che riprendono i Navicellai a lavoro, per poi passare ai bombardamenti dei Lungarni con i ponti distrutti e la città divisa in due nell’estate del ‘45, fino ad arrivare a una rarissima ripresa in Super 8 all’edizione del Gioco del Ponte del 1954 e poi concludersi con filmati dell’archivio Luce sulla tragica alluvione del ‘66". Il progetto "Atlante delle Rive" nasce da una riflessione sul nostro rapporto disconnesso con l’ambiente idrico, perché, spiega Paolini, "non abbiamo chiaramente la percezione che ciascuno di noi vive all’interno di un bacino, sulle rive di un corso d’acqua: da un fiume attingiamo l’acqua per bere, e in questo fiume torna l’acqua che abbiamo depurato, eppure siamo più legati a un campanile che non al bacino idrico in cui ci troviamo".