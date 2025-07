‘Samantha uccisa con tre colpi alla testa’. Femminicidio-suicidio, la donna ha tentato di fuggire

Pisa, 24 luglio 2025 – Alessandro Gazzoli, 50 anni, guardia giurata, ha ucciso la compagna Samantha Del Gratta, 45 anni, sparandole tre colpi mortali alla testa e nella parte superiore del corpo. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi sui due cadaveri, dopo il femminicidio-suicidio avvenuto due giorni fa nell’abitazione della coppia.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, Samantha sarebbe stata colpita mentre cercava di fuggire. I proiettili l’hanno raggiunta in movimento, un particolare che rafforza l’ipotesi degli inquirenti secondo cui la donna avrebbe tentato disperatamente di salvarsi la vita dopo aver capito le intenzioni del compagno. Nella camera da letto, oltre al bossolo del colpo con cui Gazzoli si è tolto la vita, è stato ritrovato anche un quinto proiettile.

Non è ancora chiaro se si tratti di un colpo andato a vuoto o di una cartuccia lasciata sopra un mobile. Il dramma ha scosso profondamente la comunità locale, dove la coppia era conosciuta. Ancora da chiarire i motivi che hanno spinto Gazzoli a compiere un gesto così estremo, portando via con sé anche la vita della compagna. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore prima della tragedia, mentre emergono particolari sulla gelosia dell’uomo nei confronti della 45enne. Secondo la madre, la donna era esasperata e lo voleva lasciare. I due avevano anche due figli, di cui uno minorenne.