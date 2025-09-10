Dirotta su Cuba e Cisco al Concerto per la Pace

Cisco e Dirotta su Cuba protagonisti del Concerto della Pace in programma domenica al Parco della Pace Tiziano Terzani di Pontasserchio, a San Giuliano Terme. La serata è organizzata dal Comune di San Giuliano nell’ambito del Settembre Sangiulianese. L’ingresso è gratuito e per raggiungere il parco saranno disponibili bus navetta dalla fermata di via Verri a San Giuliano Terme e da via Metastasio in località La Fontina.

Spiega Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme con delega alle Politiche per la pace: "Il periodo che il mondo sta attraversando, con nazioni d’Europa e del Mediterraneo in guerra, con disastri umanitari come quello a Gaza, ci impone di lanciare anche da piccole comunità come la nostra un messaggio chiaro per la pace, che rappresenta il filo tematico di questo Settembre sangiulianese. Il ’Concerto per la Pace’, con ingresso gratuito, nel parco della Pace intitolato a Tiziano Terzani, dove abbiamo recentemente celebrato le esequie della giovane palestinese Marah, è uno degli appuntamenti più rappresentativi e attesi. Il nostro Comune è terra di pace, di umana solidarietà, anche e soprattutto perché ha vissuto sulla sua pelle le ingiustizie della guerra e le nefandezze che essa produce. Lanciamo un forte richiamo alla partecipazione per lanciare tutti insieme un messaggio di Pace".

Aggiunge l’assessora alla Cultura Angela Pisano: "Domenica sarà un grande appuntamento con celebri artisti che hanno lasciato un forte segno nel panorama musicale italiano e che insieme all’Amministrazione comunale lanceranno il messaggio più forte che possiamo gridare: quello per la pace. Il Settembre Sangiulianese è partito alla grande con tanti appuntamenti per tutti ed abbiamo fortemente voluto dare un’impronta di pace e solidarietà, perché è l’appuntamento dell’Estate sangiulianese che più rappresenta il tessuto di civismo del nostro territorio, animato da numerose associazioni con finalità sociali e culturali".