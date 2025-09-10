"Cecchelli e Marah atto di umanità. Siamo con lui"

L’associazione Unità Migranti in Italia "esprime la propria vicinanza e solidarietà al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, colpito da minacce e intimidazioni a seguito della sua decisione di garantire una sepoltura dignitosa a Marah Abu Zhuri".

"Un atto di umanità – scrivono dall’associazione, presidente Ibrahima Dieng – rispetto e responsabilità istituzionale non può mai diventare motivo di attacco personale. Chi sceglie di difendere la dignità delle persone, a prescindere dalla loro origine, religione o condizione, non deve essere isolato o colpito con il linguaggio dell’odio".

"La memoria di Marah ci ricorda quanto siano fragili la pace e la giustizia, e quanto sia necessario impegnarsi ogni giorno per difenderle. Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza di chi perde la vita a causa di guerre, persecuzioni o discriminazioni".

Per questo – aggiungono – come "Unità Migranti in Italia, ribadiamo con forza che occorre costruire comunità basate sul rispetto e sulla convivenza pacifica, e che non ci può essere futuro senza il coraggio di scegliere la pace". "Chiediamo con urgenza un cessate il fuoco immediato, ovunque nel mondo, perché nessuna guerra porta libertà o sicurezza, ma soltanto dolore e nuove ingiustizie".

E ancora: "Siamo al fianco del Sindaco Cecchelli e di tutte le istituzioni, le associazioni e i cittadini che, ogni giorno, difendono i valori dell’umanità e della solidarietà".