Girovagando al museo . Sabato l’evento per famiglie

In occasione della Settimana Europea della Mobilità e in collaborazione con Fiab_Pisa, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza un’attività per famiglie da svolgersi in autonomia nelle sale del museo: Giro-vagando per il museo! Attività per famiglie (Età: 6-11 anni). L’appuntamento è per sabato 20 settembre 2025, dalle 15 alle 20 al Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi (Lungarno G. Galilei, 9 - Pisa).

Conoscete la storia della due ruote? "Venite a scoprirla giro-vagando tra le sale del Museo dove è allestita la mostra “Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette”". Evento gratuito senza prenotazione. All’arrivo al museo, sarà consegnata alle famiglie una piccola guida da compilare in autonomia che permetterà, attraverso divertenti giochi e quiz, di scoprire segreti e curiosità sulla bicicletta, iconico mezzo di trasporto, protagonista della mostra "Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette".

Maggiori informazioni: museodellagrafica.sma.unipi.it/2025/09/giro-vagando-per-il-museo/. Museo della Grafica - Lungarno Galilei, 9 - Pisa Tel. 050/2216060 (62-67-59-70). E-mail: [email protected].

La settimana della mobilità: l’evento principale si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno e culmina nella famosa Giornata senza auto. Le autorità locali sono incoraggiate a utilizzare la settimana principale per sperimentare misure di pianificazione innovative, promuovere nuove infrastrutture e tecnologie, misurare la qualità dell’aria e ottenere feedback dal pubblico.