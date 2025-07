Cambio di programma per Musica sotto la Torre: Rita Marcotulli al posto di Uri Caine

Pisa, 3 luglio 2025 – Sarà la pianista Rita Marcotulli, e non Uri Caine come inizialmente previsto, ad affiancare Paolo Fresu nel terzo appuntamento della rassegna “Musica sotto la Torre 2025”, oggi giovedì 3 luglio alle 21.30 nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Il cambio di programma è stato reso necessario a causa di un grave lutto familiare che ha colpito il pianista statunitense. Con grande generosità, Rita Marcotulli ha accettato di esibirsi in duo con il trombettista sardo. I due artisti, tra i più rappresentativi del jazz contemporaneo europeo, condividono una lunga stima reciproca e una profonda affinità artistica. Il concerto si preannuncia come "un poetico intreccio di suoni, improvvisazioni e sfumature, in grado di toccare le corde più profonde dell’ascolto". Paolo Fresu, protagonista di oltre 350 registrazioni e collaborazioni con i grandi del jazz internazionale, è noto per la sua capacità di coniugare musica e impegno culturale, attraversando generi e linguaggi. Rita Marcotulli, pianista di fama internazionale, ha portato la sua arte nei principali festival del mondo, distinguendosi per uno stile che unisce jazz, musica etnica e suggestioni mediterranee. Come ogni anno, “Musica sotto la Torre” non è solo musica ma anche solidarietà: l’intero incasso della serata sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Pisa per il progetto “Mensa Nuova”, che nell’ambito dell’Anno Giubilare 2025 offrirà accoglienza e assistenza a persone fragili, con un modello che integra pasti e alloggi “Housing First” per il recupero della dignità personale. In occasione del concerto, il bar/caffetteria al piano superiore del museo resterà aperto fino alle 21:00, mentre il Bookshop prolungherà l’orario per accogliere il pubblico della rassegna.