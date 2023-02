Bomba al tribunale di Pisa, ora gli anarchici minacciano giudici e politici

Pisa, 27 febbraio 2023 – Gli anarchici dichiarano guerra allo Stato e usano le piattaforme web di riferimento per propagandare le loro azioni ed esortare ad aderire alla "campagna di attacco diretto e distruttivo contro lo Stato" ricordando che "coloro che amministrano e mantengono lo status quo e i regimi di detenzione speciale sono persone in carne e ossa, con nomi e indirizzi: politici, giudici, pubblici ministeri, procuratori, forze di polizia, impresari e chiunque difenda e perpetui l’ordine esistente sono e saranno sempre nostri nemici dichiarati". Richiami diretti ad azioni violente come già aveva fatto il Gruppo di solidarietà rivoluzionaria rivendicando l’attentato al tribunale pisano. “Solidarietà ai colleghi raggiunti da minacce e da azioni intimidatorie soltanto per aver esercitato, con scrupolo e fedeltà alla legge, il loro ufficio in processi per gravi reati commessi da esponenti dei movimenti anarchici". È quanto afferma la giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati sottolineando che "si susseguono notizie di azioni violente e intimidatorie di movimenti anarchici in varie parti d’Italia, a Bari come a Roma e da ultimo a Pisa". La vicinanza dell’intera Anm, prosegue la giunta, "vuole essere anche una forte richiesta di attenzione e fattiva vigilanza alle istituzioni competenti ad assicurare la sicurezza,...