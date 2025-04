Pisa, vecchie bancarelle addio. Rimosse a colpi di ruspa tra i timori degli ambulanti

Pisa, 8 aprile 2025 - Sono state rimosse le vecchie bancarelle del mercato turistico dell’area intorno a piazza del Duomo. In largo Cocco Griffi, lo smantellamento delle strutture si è svolto ieri mattina senza intoppi.

L’intervento rientra nel maxi-restyling dell’area monumentale finanziato con i fondi del Pnrr, integrati da risorse stanziate dal Comune di Pisa per la realizzazione dei nuovi banchi. Le operazioni sono iniziate la mattina presto, mentre i proprietari delle bancarelle, fino a tarda notte di domenica, si sono adoperati per lo sgombero dei vecchi container che da più di 20 anni si trovavano in largo Cocco Griffi.

​​​​​​“Le nuove strutture installate dal Comune non sono niente di che, sono più piccole e la paura è che i turisti vadano dritto senza passare dal nuovo spazio”, è la preoccupazione di alcuni commercianti che hanno assistito alle operazioni di demolizione.

Tanti i turisti che si sono soffermati a filmare la demolizione, che restituisce – senza ombra di dubbio – nuovo respiro all’ingresso del percorso turistico che porta a piazza dei Miracoli. I nuovi banchi saranno in totale 80 e rispettano il progetto frutto di una concertazione, previsto dal piano del commercio approvato nel 2022. Nell’area dove si trovavano le vecchie bancarelle andrà ora avanti il processo di riqualificazione, che verrà suddiviso in due fasi per consentire il passaggio dei visitatori. Intanto, già da questa settimana, i commercianti potranno trasferirsi nelle nuove strutture, già pronte. Proprio sabato scorso, il sindaco Michele Conti aveva presentato le prime 12 nuove postazioni in via Contessa Matilde, destinate a sostituire i banchi appena rimossi. Il nuovo assetto rientra nel più ampio progetto di restyling dell’area, finanziato con fondi Pnrr integrati da risorse comunali per la realizzazione delle nuove strutture di vendita.

“Per la città è un giorno storico – aveva dichiarato Conti in occasione della presentazione – perché portiamo a soluzione un problema di cui si discute da decenni. Inoltre, grazie alle risorse del Pnrr, potremo finalmente restituire la giusta dignità a un’area di pregio riconosciuta a livello internazionale come patrimonio Unesco”.

La nuova area mercatale, sviluppata lungo il tratto delle mura urbane, è stata completamente riqualificata e sarà abbellita con filari alberati. I punti vendita, ora disposti lungo il percorso turistico, sono stati ridisegnati secondo criteri di omogeneità, eleganza e funzionalità. Le nuove bancarelle, una volta completata l’intera operazione, saranno dislocate in largo Cocco Griffi, piazzetta Salomone, piazza Manin, parcheggio pubblico su via Cammeo, via Santa Maria, via Maffi e via Pietrasantina, oltre che a quelle già installate lungo via Contessa Matilde.