Montecatini: lavori Rfi in piazza Italia, ci siamo. Rinasce la fontana del Mazzoni

Montecatini, 8 aprile 2025 – “I lavori di rifacimento del piazzale esterno della stazione Montecatini-Monsummano, che prevedono anche il recupero e la riattivazione della fontana ideata da Angiolo Mazzoni, inizieranno tra la la fine di giugno e l’inizio di luglio, con un investimento di due milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria italiana”.

È stato il sindaco Claudio Del Rosso, ieri pomeriggio, a dare la notizia della tanto attesa attivazione del cantiere. Accanto a lui, ha voluto il suo predecessore Luca Baroncini, in segno di riconoscimento e stima per l’impegno profuso durante il suo mandato per l’opera.

“È un piacere averlo accanto a me in questa occasione – ha sottolineato Del Rosso –. L’inizio del cantiere in piazza Italia coinciderà con l’interruzione di tre mesi del tratto Pistoia-Montecatini lungo la linea ferroviaria Firenze-Lucca, arrivando alla conclusione del raddoppio fino alla nostra città, prevista entro fine anno. Durante i lavori sarà inevitabile l’abbattimento di alcuni pini, considerati a rischio, mentre per altri sarà possibile la messa in sicurezza”.

Del Rosso non nasconde che, nonostante il dialogo avviato con vari soggetti, i lavori andranno a creare inevitabilmente qualche disagio. “Abbiamo già avviato i contatti con Autolinee Toscane, visto che il terminal de trasporto pubblico è all’ex scalo merci, e con la Provincia, in merito alla presenza degli studenti delle scuole superiori che arrivano qui. A breve convocheremo anche i tassisti. Rfi cercherà di provocare il minor numero di disagi possibile, ma qualche problema sarà inevitabile. Il cantiere inizierà nella parte del piazzale Italia che confina di più con il corso Matteotti, spostandosi via via, fino ad arrivare alla fontana del Mazzoni”.

In occasione dell’annuncio dei lavori, poi ritardati per alcune questioni burocratiche, a dicembre del 2023 a Montecatini è venuto anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. L’ex sindaco Baroncini tiene a ringraziare anche lui. “Si è molto attivato per questo progetto – dice l’esponente del Carroccio – sono molto grato al sindaco Del Rosso che ha capito di trovarsi a inaugurare un percorso già avviato da prima. È una soddisfazione vedere come una questione per cui ho lavorato tanto vada a concretizzarsi. La prima parte dell’intervento ha riguardato la ristrutturazione interna della stazione, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi. La riorganizzazione della mobilità interna nel piazzale esterno è senza dubbio importante”.