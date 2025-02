Masotti senza stazione per tre mesi. Accelerano i lavori sul raddoppio

I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini subiranno un’accelerazione nel corso della prossima estate. E per poco più di novanta giorni, dall’8 giugno al 7 settembre 2025, per consentire l’avanzare del cantiere, l’operatività della stazione di Serravalle Masotti sarà sospesa: i regionali saranno cancellati e sostituiti dagli autobus. Lo hanno fatto sapere la Rete Ferroviaria Italiana (che si sta occupando del lavoro) e l’amministrazione comunale. In una nota, Rfi comunica che è prevista: "La realizzazione delle opere lungo linea per la creazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese e che proseguono le opere per i piazzali, gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, oltre alle lavorazioni per l’adeguamento degli impianti della stazione di Montecatini Terme". Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, le prove di collaudo e la realizzazione dei tratti del nuovo binario in corrispondenza della nuova galleria di Serravalle con i relativi impianti tecnologici.

Sono previste altre due interruzioni nel fine settimana: la prima fra l’8 e il 9 marzo prossimi, la seconda fra il 10 e l’11 maggio. Lo stop che minaccia di creare maggiori disagi per l’utenza, anche quest’anno, resta tuttavia quello estivo. Trenitalia garantirà i collegamenti fra Pistoia e Montecatini (e viceversa) tramite autobus sostitutivi che faranno la spola fra i due comuni transitando dall’ autostrada A11.

"Ci avviamo verso l’attesa conclusione degli interventi, che porterà logicamente qualche disagio. Sono stati anni impegnativi per le amministrazioni comunali e soprattutto per i residenti e per coloro che ogni giorno percorrono la strada regionale che unisce la Piana pistoiese alla Valdinievole – ha commentato l’assessore alla viabilità Maurizio Bruschi, invitando i cittadini ad armarsi di pazienza e ricordando a Rfi la necessità di realizzare alcune opere collaterali –. La chiusura del cantiere consegnerà però un’opera che migliorerà i trasporti ferroviari nel tratto Firenze-Montecatini con più sicurezza e più corse. Ritengo tuttavia che ancora siano tanti i lavori da fare sul territorio: Rfi deve poi ancora intervenire sui muri di cemento creati sul territorio, soprattutto dove c’è un vincolo paesaggistico".

Giovanni Fiorentino