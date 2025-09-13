Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
CronacaApprovato il Bonus Utenze. Contributo per le famiglie
13 set 2025
GABRIELE MASIERO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Approvato il Bonus Utenze. Contributo per le famiglie

Approvato il Bonus Utenze. Contributo per le famiglie

La giunta ha messo a disposizione 350mila euro

Un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20 mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas

Un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20 mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas

Per approfondire:

La giunta ha approvato il Bonus Utenze 2025. L’agevolazione, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 350 mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20 mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 agosto. Ai beneficiari verrà assegnata un’agevolazione pari a 300 euro per nucleo familiare e i rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget.

Per accedere all’agevolazione sarà necessario essere residenti nel Comune di Pisa, avere la cittadinanza italiana o oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Ue (per gli extracomunitari sarà necessario un permesso di soggiorno per motivi lavorativi o per motivi diversi dall’attività lavorativa ai quali è comunque consentito lavorare) essere intestatari di utenze di luce e gas oppure essere iscritti nel nucleo familiare dell’intestatario delle utenze ed essere in regola con i pagamenti delle bollette precedenti al periodo oggetto di bonus.

In graduatoria, assicura il Comune, "saranno inoltre valorizzati, in termini di punteggio, la residenza continuativa a Pisa da oltre 24 mesi, la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità grave, anziani soli over 65, giovani coppie under 36, e famiglie numerose con almeno cinque componenti e un minore."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FamigliaBonus