Nuova reginetta. Elisa è “Un volto da fotomodella“

La friulana Elisa Moschetta ha vinto la 41/a edizione del concorso di bellezza "Un volto per fotomodella", la cui finale nazionale si è svolta sabato scorso nella cornice del Giardino Scotto di Pisa, con una serata di galà condotta da Denny Mendez e Leonardo Ghelarducci, grazie al patrocinio del Comune di Pisa. Con la direzione artistica di Stefano Bini e quella di produzione di Michele Ammannati e Grace Ciampa, lo spettacolo ha potuto contare anche sulle coreografie di Valentina Papi (fotografo ufficiale dell’evento Silvio Maiolo) e le decine di ragazze provenienti da tutta Italia. Fondamentali per arrivare alla grande serata finale, inatti, le varie selezioni del concorso dei patron Dino e Massimo Civale.

Le ragazze hanno sfilato indossando diversi outfits in uno spettacolo animato anche dagli ospiti musicali come Alex Banelli, Debrah, Joanna Paolinelli, la danza della crew reggaeton diretta da Chiara Scaramelli e la comicità di Federico Castellani. In passerella le miss hanno indossato abiti realizzati dalle allieve della Scuola di Formazione Moda di Lucia Cappelli, con sedi principali a Navacchio e Viareggio e con 65 anni di storia alle spalle e da sempre impegnata nella divulgazione della moda in tutta Italia con lo scopo di formare giovani che vogliono acquisire le conoscenze creative e tecniche utili per inserirsi nel mondo del fashion. Un appuntamento ormai sempre più importante, quello con "Un volto per fotomodella", che ogni anno accresce il suo livello e il suo prestigio, richiamando sempre più ragazze da tutta Italia.

Oltre alla vincitrice assoluta, sono state assegnate tre fasce starlet a Maria Francesca Minichini, Morgana Andreozzi e Melissa Androne. Alcune delle miss in gara sabato hanno poi partecipato domenica sera al galà di moda "Stelle in Gairdino" come modelle real people nelle sfilate presentate dagli studenti di Polimoda.