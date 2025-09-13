Domani torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Il tema di quest’anno, "Il popolo del libro", è stato scelto per il suo straordinario potenziale nel raccontare l’eredità culturale ebraica, rafforzare il dialogo interreligioso e ispirare nuove iniziative in tutta Italia.

Per Pisa l’appuntamento è alla Sinagoga di via Palestro con l’iniziativa "Il Libro nell’Ebraismo: Giornata di Studi e Cultura". La mattina sarà dedicata a "Radici e Testi Sacri": alle 10.30 apertura con i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità e dei rappresentanti della comunità ebraica. Alle 11 si proseguirà con la conferenza "Il Libro: Torah, Talmud e Scrittura" a cura di Rav Umberto Piperno.

Altra sessione nel pomeriggio quando si parlerà de "Il Libro come Cultura e Memoria". Inizio alle 14 con "La stampa ebraica in Italia" a cura di Nathan Greppi, alle 15.30 conversazione in memoria del Prof. Bruno Di Porto a cura di Valerio Di Porto sul tema "Il Tempo e L’idea".

A seguire la riflessione si sposterà su "I fratelli Singer: letteratura e vita": alle 16.30 "Perché i fiocchi di neve sono così belli, dal momento che la gente li calpesta e poi si sciolgono?" con Paolo Orsucci Granata, subito dopo (alle 17) "L’altro Singer: tre generazioni tra tradizione e modernità" con Simone Somekh. Chiusura e saluti finali alle 17.30.