Pisa celebra il Giorno della Memoria contro la persecuzione agli ebrei e ogni razzismo

Pisa, 3 settembre 2025 - Venerdì 5 settembre il Comune di Pisa e la Comunità Ebraica di Pisa ricorderanno l’anniversario della firma delle leggi razziali del 1938 nel “Giorno della Memoria”, con il sostegno di ANPI Comitato provinciale di Pisa, Provincia di Pisa e Parco di San Rossore.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 presso la Sinagoga di Pisa (via Palestro, 24) e, alle 9.10, la deposizione di una corona di alloro alla lapide di via Sant’Andrea 50 in ricordo del sacrificio di Pardo Roques e dei pisani ebrei e non ebrei uccisi dai nazisti sotto il suo tetto.

Alle 9.50 è prevista una seconda deposizione al Cimitero monumentale Ebraico (Largo Cocco Griffi, 2). La commemorazione proseguirà alle 11 presso la Tenuta di San Rossore, Cascine Vecchie, alla lapide che ricorda la firma delle Leggi Razziali del 5 settembre 1938. A conclusione della mattinata sono previsti gli interventi del sindaco di Pisa, del presidente della Provincia di Pisa, del presidente del Parco di San Rossore e del presidente della Comunità Ebraica di Pisa.