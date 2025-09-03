Servizio: un nuovo Sportello Badanti Colf e Baysitter da Confesercenti

Pisa, 3 settembre 2025 – Nasce lo “Sportello Badanti, Colf e Babysitter” di Confesercenti Pisa, un servizio che l’associazione ha messo in campo per fornire alle famiglie un supporto, una consulenza e un orientamento sulle modalità di assistenza domiciliare. Dal 1 settembre è sufficiente contattare la sede di Pisa dell’associazione (in via Meucci 1/E a Ospedaletto, telefono 050 0988642) per avere una consulenza in grado di individuare queste figure sempre più ricercate dalle famiglie.

“Abbiamo raccolto una forte sollecitazione da parte del nostro sindacato dei pensionati Fipac ed in particolare dalla sua presidente Giuseppina Lotti – spiega il responsabile di Confesercenti Pisa, Daniele Benvenuti -, affinché l’associazione organizzasse un servizio di assistenza e indirizzo che rispondesse alle crescenti richieste di assistenza domiciliare che proveniva proprio dalle famiglie. Da qui l’idea di un vero e proprio Sportello, in collaborazione con il nostro sindacato pensionati, in grado di informare su diritti, tutele legali e normative relative alle collaboratrici familiari ma soprattutto di orientare nella ricerca di figure qualificate e formate e supportare le famiglie nella gestione contrattuale, fiscale e previdenziale. Voglio ringraziare la nostra presidente Fipac per l’impegno che ha messo su questo progetto indirizzandoci su un partner, l’agenzia Solidali, che ci supporta con un servizio di altissimo livello professionale”.

“Solidali Pisa è nata nell’ottobre 2017 e da quel momento si è impegnata a fare il meglio nell’accoglienza delle problematiche relative all’assistenza domiciliare – spiega Sara Quilici, legale rappresentante dell’agenzia -: viene fatto un colloquio conoscitivo con uno o più familiari per accogliere al meglio le richieste specifiche del caso, cercando di arrivare sempre alla migliore soluzione possibile. Il personale che presentiamo vieneaccuratamente selezionato a priori in modo da riuscire ad incrociare immediatamente le esigenze delle famiglie che ci contattano. Offriamo un servizio di consulenza amministrativa per tutta la durata del contratto con l’operatore creando il cedolino paga mensile degli operatori, il cud, pagamento dei contributi Inps alla loro scadenza, pratiche di infortunio ecc. Infine ci prodighiamo alla sostituzione dell’operatore per le ferie o nel caso che nasca la necessità di cambiare la persona”.

La conclusione di Daniele Benvenuti: “La collaborazione con Solidali ci permetterà di offrire un servizio praticamente chiavi in mano a chi ha questa necessità. E non riguarderà solo badanti, ma anche colf, babysitter e tutor dell’apprendimento, sempre all’insegna della professionalità. Lo Sportello informativo di Confesercenti Pisa è completamente gratuito con lo scopo di unire al meglio domanda e offerta”.