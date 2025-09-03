Anima Mundi 2025: annullate le prenotazioni del 1° settembre. Ecco come fare

Pisa, 2 settembre 2025. L’Opera della Primaziale Pisana informa il pubblico che il 1° settembre 2025 si è verificato un problema tecnico per cui il sistema di prenotazione per i concerti di Anima Mundi 2025 è saltato. Tutte le prenotazioni già effettuate in quella data sono state necessariamente annullate. Fortunatamente il sistema è stato puntualmente monitorato e il malfunzionamento è già stato individuato. Sarà possibile effettuare una nuova prenotazione a partire da giovedì 4 settembre alle ore 11:00. Happyticket si scusa per il disagio arrecato, sollevando l’Opera della Primaziale Pisana da ogni responsabilità.

Anima Mundi 2025 Sette serate fra capolavori della musica sacra e grandi interpreti internazionali, nella Cattedrale e nel Camposanto di Pisa. L’ingresso è gratuito con prenotazione online. Alla direzione artistica è confermato, per il quinto anno consecutivo, Trevor Pinnock, affiancato dal direttore di produzione Guido Corti. Il programma completo è disponibile su www.opapisa.it.

Musica e solidarietà: un impegno concreto Anima Mundi è un evento a ingresso gratuito. Ogni sera sarà possibile sostenere con libere offerte un progetto della Caritas Diocesana di Pisa a favore di persone e famiglie in difficoltà.

Info Biglietteria Da giovedì 4 settembre alle ore 11:00 sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti della XXIV edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi, che si terrà dal 9 al 25 settembre nella Cattedrale e nel Camposanto di Pisa. La prenotazione dei biglietti per tutti i concerti in programma può essere effettuata solo ed esclusivamente online. Il link diretto alla pagina di prenotazione è disponibile nel sito www.opapisa.it. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto. La ricevuta deve essere convertita presso la biglietteria entro le ore 18 del giorno di concerto. Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, eventuali biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria.

I monumenti non hanno un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solamente le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare sono pregate di inviare entro il 4 settembre una email ad [email protected] indicando la data del concerto affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per email.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI apertura dal 5 settembre al Museo dell’Opera del Duomo Piazza del Duomo Pisa [email protected] lu-sa 9:00-19:00* *21:00 nei giorni di concerto