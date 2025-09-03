Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cubo nero a FirenzeSito sessista, le indaginiImprenditore aggreditoChiude storica bottegaPuccini, la mostraAbbandono rifiuti
Acquista il giornale
CronacaCongresso di neuroscienze con 700 esperti
3 set 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Congresso di neuroscienze con 700 esperti

Congresso di neuroscienze con 700 esperti

Oltre 700 scienziati dall’Italia e dall’estero si ritroveranno a Pisa per parlare di funzionamento del cervello in occasione del 21mo...

Per approfondire:

Oltre 700 scienziati dall’Italia e dall’estero si ritroveranno a Pisa per parlare di funzionamento del cervello in occasione del 21mo congresso della Società italiana di neuroscienze, in programma dal 10 al 13 settembre. Al centro, si spiega in una nota, le ricerche più attuali sul funzionamento del cervello, quali patologie possono alterarlo, con quali terapie di avanguardia si può intervenire. Il congresso è ospitato al Teatro Verdi con numerose attività che si estendono in altri luoghi del centro storico, e si svolge con il patrocinio e il contributo organizzativo di Università di Pisa e Scuola Normale Superiore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata