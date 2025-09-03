Congresso di neuroscienze con 700 esperti

Oltre 700 scienziati dall’Italia e dall’estero si ritroveranno a Pisa per parlare di funzionamento del cervello in occasione del 21mo congresso della Società italiana di neuroscienze, in programma dal 10 al 13 settembre. Al centro, si spiega in una nota, le ricerche più attuali sul funzionamento del cervello, quali patologie possono alterarlo, con quali terapie di avanguardia si può intervenire. Il congresso è ospitato al Teatro Verdi con numerose attività che si estendono in altri luoghi del centro storico, e si svolge con il patrocinio e il contributo organizzativo di Università di Pisa e Scuola Normale Superiore.