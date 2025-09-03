Vicopisano: al via la sostituzione di 4mila contatori dell'acqua

Vicopisano (PI), 3 settembre 2025 – Da oggi, mercoledì 3 settembre, prende il via anche nel comune di Vicopisano il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, attraverso un fornitore specializzato in servizi al cliente. Ad essere coinvolte saranno 3.900 utenze in totale. L’obiettivo dell’intervento è ammodernare il parco contatori, per rendere il servizio idrico più efficiente e semplificare la rilevazione dei consumi. La campagna di sostituzione si concluderà, secondo le previsioni, entro la fine dell’anno.

I nuovi contatori, basati su tecnologia LoRa (ovvero “a lunga distanza”, capaci di trasmettere piccole quantità di dati, su grandi distanze e con basso consumo energetico), permettono la lettura dei consumi in tre diverse modalità: a vista, come i precedenti contatori; walk-by, ovvero attraverso dispositivi digitali che, senza accedere al contatore, registrano i dati; oppure da remoto, con trasmissione automatica verso un sistema centrale di acquisizione. Questo consentirà una gestione più precisa, tempestiva e sicura del servizio.

In questa prima fase, saranno sostituiti soltanto i contatori accessibili, cioè quelli installati su suolo pubblico o in aree private ma che non richiedono l’accesso all’interno dell’abitazione. Per i contatori non accessibili - che sono comunque una minima parte - gli appuntamenti saranno concordati direttamente con gli utenti. Gli interventi saranno sempre preceduti da apposite comunicazioni nelle strade interessate. La sostituzione dei vecchi misuratori è effettuata gratuitamente, senza alcun addebito, e non comporta interventi sull’impianto privato. Al momento della sostituzione la presenza degli utenti non è necessaria. Gli operatori saranno riconoscibili grazie ai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio. Durante l’intervento, si verificherà una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti. Nelle settimane seguenti, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione, insieme alle foto del vecchio e del nuovo misuratore, dalle quali sarà possibile leggere i valori del numeratore e il numero di matricola. Per ulteriori informazioni o per verificare l’identità degli operatori, è sempre attivo il numero verde 800 983 389, gratuito sia da rete fissa che da cellulare.