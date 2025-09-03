Fosso della Bufalina, spunta un altro cadavere

Vecchiano, 3 settembre 2025 – Trovato morto al fosso della Bufalina. E’ la terza persona deceduta rinvenuta nella zona di confine tra Torre del Lago e Vecchiano nel giro di un mese. I carabinieri sono sul posto per stabilire le cause, con loro anche i vigili del fuoco che hanno delimitato la zona.

L’ultimo ritrovamento, dopo quello del 3 settembre 2025, era avvenuto nella mattina del 28 agosto 2025. Sul posto erano arrivati, anche in quel caso, i carabinieri pisani. Il corpo era stato identificato poco dopo: Massimo Ghilarducci, 80 anni, ha avuto un malore durante un giro con il suo triciclo.

Il 10 agosto di quest’anno era stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, sono ancora in corso le indagini sempre degli uomini dell’Arma.

Nell’ultimo episodio, sono due le comunità in allarme, quella di Pisa, appunto, e quella della Versilia: si tratta di una persona scomparsa? Si attende l’identificazione.