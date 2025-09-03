ScottoLab, giochi e creatività al Giardino Scotto

Pisa, mercoledì 3 settembre 2025 - Continuano gli appuntamenti del Pisa Scotto Festival con ScottoLab, la rassegna di laboratori creativi pensata per i più piccoli. Ogni martedì e giovedì, alle 18:30, il Giardino Scotto si trasforma in uno spazio dedicato al gioco, alla scoperta e all’apprendimento. Il programma di settembre propone attività diverse e stimolanti: martedì 9 settembre si terrà “Mi leggi una storia?”, laboratorio di lettura a cura di LaAV – Lettura ad Alta Voce Pisa e dell’Associazione culturale Il Gabbiano APS; giovedì 11 settembre sarà la volta di “Alla scoperta delle tradizioni pisane”, un percorso curato dalle Parti di Mezzogiorno e Tramontana del Gioco del Ponte; martedì 16 settembre “Alla scoperta dei fiori e delle piante del Giardino Scotto”, laboratorio condotto da Francesco Mati; giovedì 18 settembre Giochi di improvvisazione teatrale, a cura dell’Associazione culturale Il Gabbiano APS. Tutti gli incontri si svolgono al Giardino Scotto di Pisa, Lungarno Fibonacci 2. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.