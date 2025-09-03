Parte la Scuola Edile di Pisa, quindici posti gratuiti per i giovani

Pisa, 2 settembre 2025 - Formedil Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, insieme a Pegaso Lavoro e Aforisma Impresa Sociale, rinnovano l’impegno verso i giovani che cercano un’alternativa alla scuola tradizionale, offrendo un percorso che consente di assolvere all’obbligo di istruzione (e al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale) mentre si impara un mestiere vero: quello dell’operatore edile, entrando progressivamente nel mondo del lavoro.

Il corso è interamente gratuito perché finanziato con risorse statali e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I posti disponibili sono 15. Al termine dei tre anni, i partecipanti saranno in grado di scegliere e utilizzare correttamente materiali, utensili e attrezzature; eseguire opere strutturali nuove, interventi di recupero e consolidamento; realizzare lavorazioni a carattere decorativo, di carpenteria e finitura.

Perché scegliere questo percorso

Il percorso è particolarmente stimolante ed efficace perché si svolge all’interno del Laboratorio Esperienze della Scuola Edile di Pisa (Via G. Ferraris 21 Loc. Ospedaletto Pisa): uno spazio innovativo dedicato alla formazione pratica e alla sicurezza operativa. Con un’area simulata di cantiere, attrezzature professionali e strutture per esercitazioni specifiche, offre agli allievi l’opportunità di apprendere sul campo, in un ambiente realistico e sicuro.

Titolo rilasciato e calendario Il corso parte a settembre 2025 e si conclude a giugno 2028, rilasciando la qualifica finale di Operatore Edile – addetto alle opere murarie (Qualifica Professionale Regione Toscana).

Chi può iscriversi Il corso si rivolge a 15 giovani di età 14-18 anni che decidono di proseguire il proprio percorso nel canale della formazione professionale, dopo aver conseguito il titolo di licenza media. Possono inoltre presentare domanda, nel rispetto delle procedure previste, anche coloro che non hanno ancora conseguito o non sono in grado di documentare il titolo conclusivo del primo ciclo di scuola media, purché vengano contestualmente inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento della licenza media, da completare nell’anno scolastico e formativo precedente all’ammissione all’esame di qualifica IeFP. Per valutare il caso specifico e le modalità di perfezionamento dell’iscrizione, è possibile contattare la Scuola Edile di Pisa: [email protected] | 050 564314 (negli orari 8.00-13.00 e 14.30-18.00).

Come chiedere informazioni e iscriversi La scadenza delle iscrizioni è il 12 settembre 2025. Per chi interessato a ricevere informazioni e a iscriversi è possibile mandare una mail a [email protected] oppure telefonare allo 050564314 (negli orari 8.00-13.00 e 14.30-18.00).