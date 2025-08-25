Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Cronaca
CronacaCentri estivi. Istanze rimborsi da ottobre
25 ago 2025
CRISTINA RUFINI
Cronaca
Centri estivi. Istanze rimborsi da ottobre

GROSSETODal primo al 31 ottobre potrà essere presentata domanda per chiedere i rimborsi relativi al bonus centri estivi 2025, contributo economico una tantum rivolto alle famiglie con figli tra i 5 e i 14 anni per la partecipazione ad attività socio-educative e ricreative sul territorio comunale, nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre 2025.

L’iniziativa, finanziata con fondi statali destinati ai Comuni e fondi propri dell’Ente, ha l’obiettivo di favorire il benessere dei minori, promuovere l’inclusione sociale e sostenere i genitori nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Tra i requisiti di cui le famiglie dovranno essere in possesso per avere diritto al bonus vi sono: la residenza del minore nel Comune di Grosseto, un Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, la regolarità nei pagamenti nei confronti dei servizi scolastici comunali, l’assenza di sovvenzioni simili già ricevute per lo stesso periodo e una documentazione che attesti la partecipazione e le spese sostenute. Il rimborso coprirà fino al 70 per cento della spesa sostenuta dalle famiglie, e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Grosseto, utilizzando Spid o Cie, nel periodo dal primo al 31 ottobre.

Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante: "L’obiettivo è garantire a tutti i bambini e ragazzi, indipendentemente dalla condizione economica delle famiglie – dicono - la possibilità di vivere esperienze educative e ricreative di qualità. I centri estivi sono un’opportunità preziosa per sviluppare competenze, stringere amicizie e trascorrere un’estate serena".

