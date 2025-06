Centri estivi. Tante possibilità. Ecco la mappa

Centri estivi, a Carmignano alcuni sono partiti, altri inizieranno questo mese e anche a luglio per agevolare i genitori che lavorano. I centri estivi sono promossi dal Comune con associazioni. L’amministrazione comunale garantisce anche la refezione scolastica con la "Qualità&Servizi" e il trasporto per gite organizzate, oltre al contributo economico per rendere effettivo il diritto di bambini disabili residenti a partecipare alle attività del centro estivo.

Si comincia con "Mettiamoci il cuore", il progetto dell’associazione ludico-culturale Saperi (telefono 339.2400341), organizzato dalla Misericordia di Carmignano, che per i bambini da 6 a 14 anni si svolgerà (dalle ore 7.30 alle 17), sino al 19 luglio, al circolo "Il Galli" a Carmignano, e dal 23 giugno al 25 luglio (ore 7.30-16.30) nella scuola primaria "Quinto Martini" di Seano; dal 1° luglio all’8 agosto, per i più piccoli, da 3 a 6 anni, dalle 7.30 alle 16.30, "Mettiamoci il cuore" si sposterà nella primaria "Bogardo Buricchi" di Carmignano (ex centro estivo Santa Cristina).

I centri estivi proseguono dal 23 giugno all’8 agosto, a cura dell’associazione "Progetto Suellen" (339 4713335), dalle ore 8 alle 16.30, con "Gommone 4.0" nella scuola primaria Martini di Seano, per bambini dai 6 ai 14 anni; e continuano con "Dire, fare, giocare" alla scuola dell’infanzia "Vittoria Contini Bonacossi", a Seano, organizzati dal 1° luglio all’8 agosto, per bambini da 3 a 6 anni (orario 8.30-16.30), dalla coop sociale Alambicchi (0574 611299; 327 7964182).

"Anche quest’anno – sottolinea l’assessore alla cultura Cristina Monni – viene offerto un programma strutturato di attività da vivere come tempo di vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici. Al contempo si garantisce alle famiglie un servizio con valenza educativa".