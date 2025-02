A Sanremo la pizza di Pisa. Tre maestri dalla Torre

Tutta l’Italia canta Sanremo e tutta Sanremo mangia Pisa. Sono infatti tre i ristoratori che dalla nostra provincia faranno una trasferta nella provincia di Imperia per essere partecipi dell’atmosfera del 75esimo festival della Canzone Italiana. Oltre alle esibizioni di cantanti, i musicisti e di grandi ospiti sul palco dell’Ariston che terranno milioni di italiani incollati al televisore, sono moltissimi gli eventi collaterali che animano la vita intorno al teatro, come Casa Sanremo che dal 2008 rappresenta il punto di riferimento per tutti i professionisti che ogni anno si ritrovano nel cuore del comune in provincia di Savona. Un vero e proprio laboratorio di idee e sinergie che coinvolge i settori dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura, del turismo e anche del cibo.

Nella cornice dell’Arena del Gusto, dove i visitatori potranno scoprire le eccellenze del cibo grazie a degustazioni e showcooking che raccontano la ricchezza della cucina e della pizza, Pisa sarà protagonista con ben tre esponenti dell’arte pizzaiola. Dalla nostra provincia infatti, arriveranno nella "capitale d’Italia temporanea" Federica Stabile, titolare della pizzeria ‘GiroPizza’ di Ponsacco e reduce dalla partecipazione al Sigep, l’evento internazionale di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice, Antonino Minissale, proprietario de "Il pizzaiolo imbruttito" originario della Sicilia, ma residente a Santa Croce sull’Arno. E Michele Rindi della Pizzeria "La Fenice" a Zambra. Tre maestri dell’arte della pizza che, insieme ad altri esperti, promuoveranno il nostro territorio a Casa Sanremo, che per alcuni giorni sarà una vetrina del Made in Tuscany.

E da Ponsacco è già partito il tifo per la beniamina locale, Federica Stabile, da parte delle associazioni di categoria del territorio. "Da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Ponsacco esprimiamo le più sincere congratulazioni a Federica! Siamo orgogliosi di avere tra i nostri associati attività di questo livello che contribuiscono a valorizzare e promuovere il nostro territorio con prodotti gastronomici di assoluta qualità. In bocca al lupo per una carriera ricca di soddisfazioni". D’altronde, nella kermesse simbolo del nostro Paese, poteva mai mancare la pizza?