Il borgo si immerge nella fiaba. La due giorni di ’Oltre la Rocca’. Esibizioni, mercatini e magia

Per due giorni il borgo di Montecatini Alto si trasformerà in un luogo fiabesco con un’atmosfera onirica ed esibizioni di altri tempi. Torna per il quinto anno consecutivo ’Oltre la Rocca’, l’evento in programma sabato 6 e domenica 7 settembre che animerà le suggestive strade di Montecatini Alto. La manifestazione, prodotta dalla società Key di Fucecchio con la direzione artistica di Matteo Del Rosso e realizzata con il contributo del Comune di Montecatini Terme, ospiterà artisti di strada proveniente da tutto il mondo, che si esibiranno nella storica cittadina tra magia e sogno.

Un programma costellato di spettacoli e tante emozionanti performance lungo le strade del borgo medievale. La novità di questa edizione saranno le performance artistiche all’interno della Rocca storica, oltre agli spettacoli al punto panoramico di Largo Luigi Gori, di fronte all’ex Quisisana. Ci saranno anche mercatini, una mostra d’arte e street food, per un evento dedicato alle famiglie, dai più grandi ai più piccoli. Gli spettacoli saranno accessibili a tutti, con le performance previste alla Rocca che avranno posti limitati e si ripeteranno durante la serata. Mentre per le esibizioni a Largo Luigi Gori sarà necessario prenotare i posti gratuiti attraverso il sito www.oltrelarocca.it, dove è presente anche il programma completo della manifestazione.

L’evento, che prenderà il via in entrambe le giornate alle 19, terminerà a mezzanotte. Per l’occasione verranno implementate le corse della Funicolare da e per Montecatini Terme ed è previsto un servizio navetta che partirà dal Parcheggio Fedeli.