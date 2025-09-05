Fuori dalla valigia. Va in scena il circo di strada

Questo pomeriggio alle ore 18.30 presso lo Spazio Verde Ivo Rastelli (via Empolese) a Pieve a Nievole andrà in scena lo spettacolo di giocoleria e clownerie, per bambini (dai 3 anni) e famiglie, ’Fuori dalla valigia’, della Compagnia Begheré. Gag travolgenti, numeri di giocoleria, colpi di scena, musiche incalzanti sono gli ingredienti di questa proposta. Attraverso una serie di snodi comici, sarà il pubblico ad aiutare questo buffo circo di strada a condurre lo spettacolo, che si concluderà, come da tradizione, con un sorprendente gran finale. Dalle vette del Rosengarten a 2000 metri, fino alle grotte rupestri della Sicilia, Fuori dalla Valigia ha attraversato le piazze d’Italia da nord a sud, contando più di 500 repliche e in ogni luogo i veri protagonisti sono sempre stati i bambini del pubblico.

"L’amministrazione comunale di Pieve a Nievole è felice di invitare tutta la cittadinanza allo spettacolo ’Fuori dalla Valigia’, programmato grazie alla collaborazione dell’ente con la Fondazione Teatri di Pistoia, che ringraziamo e di cui il comune è socio. Uno spettacolo di per grandi, piccini e famiglie che va a completare il calendario di eventi estivi realizzati nei parchi pubblici del paese e che offre ai cittadini tempo libero di qualità all’insegna della cultura e dello svago. Insieme a Teatri di Pistoia ringraziamo il Comitato volontario Rione Empolese Onlus che gestisce lo spazio Spazio Verde Ivo Rastelli, sede dello spettacolo”.

La Compagnia Begheré è nata nel 2013 sulle Alpi Apuane e da più di 10 anni, con grande passione, porta i suoi spettacoli in giro per le piazze d’Italia e d’Europa. lngresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà nella sala del Centro Sociale Comunale per anziani Auser. Per informazioni: 0572.956349