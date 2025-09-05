L'attenzione sul ceto medio

Cronaca"Via Ribocco a senso unico?. È una soluzione possibile"
5 set 2025
ARIANNA FISICARO
Cronaca
Monsummano Terme L’assessore Crisci risponde

Gli abitanti di via Ribocco protestano anche per il passaggio di mezzi pesanti che aumentano l’usura del manto stradale

Per approfondire:

"Disponibile a pensare di fare il senso unico, ma solo se gli abitanti della strada sono d’accordo, non solo quelli che abitano nella strettoia". Risponde così l’assessore ai lavori pubblici di Monsummano Arcangelo Crisci, alle numerose richieste di attenzione su via Ribocco. "Ad oggi chi si è rivolto ai giornali – spiega l’assessore – non mi risulta abbia mai chiesto un appuntamento con me. Per quanto riguarda il manto stradale purtroppo conosco benissimo le condizioni in cui versa, tuttavia al momento vi è una lista di strade con priorità che necessitano di gran lunga più di via Ribocco, di interventi di manutenzione. Via Ribocco sarà comunque considerata nella lista. Invece per quanto riguarda il senso unico, la strada in questione è molto lunga e la decisione di far marciare i veicoli verso una sola direzione può portare disagi a molti residenti. Se i residenti sono tutti d’accordo, su tutta la strada, possiamo ragionare applicare il senso unico, ma devono dimostrare che sono tutti d’accordo con questa soluzione, non solo quelli che abitano nella strettoia. Intanto – conclude Crisci – chiunque voglia venire a parlarmi può farlo tranquillamente, sono sempre stato aperto ad ascoltare tutti".

Arianna Fisicaro

