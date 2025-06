Zona pedonale a tempo per la strada dei licei. Le soluzioni sotto la lente

Rivoluzione per il traffico cittadino nella strada dei licei... a scuola finita. Si va verso la pedonalizzazione di via Benedetto Croce oppure verso soluzioni equipollenti. Prima che residenti, cittadini e automobilisti si straccino le vesti, c’è da dire che è al vaglio questa possibilità ma soltanto nella fascia oraria di entrata ed uscita delle scuole superiori cittadine (G.Galilei, A.Pacinotti, U.Dini) che si affacciano sulla stessa strada. A bussare con ostinazione alle porte del Comune e della Pisamo, per una forma di pedonalizzazione o di un’ area urbana pedonale, è stata la lista civica Diritti in Comune con Una città in Comune e Rifondazione Comunista. È questo il tema del question time in discussione per domani, mercoledì 11 giugno, che Francesco Auletta anticipa a La Nazione. "Viste le forti criticità connesse alla mobilità in via Benedetto Croce, e la mancanza di una adeguata sicurezza per gli studenti e le studentesse che entrano ed escono dai plessi scolastici – si legge – , è stata al centro del dibattito consiliare e cittadino degli ultimi mesi questa sentitissima problematica. Tenuto conto altresì della recente seduta della Prima commissione consiliare permanente al riguardo, con un argomento proposto dal nostro gruppo consiliare, si chiede al sindaco e alla giunta, quali siano le soluzioni definitive elaborate da Pisamo da sottoporre poi al Comitato sulla mobilità".

Auletta continua dicendo che "era stato chiesto già a maggio, a Pisamo uno studio di fattibilità per istituire in via Benedetto Croce un’area pedonale urbana negli orari di ingresso e di uscita delle scuole, o di studiare altra misura equivalente volta al raggiungimento del medesimo risultato col minor impatto per i cittadini, valutando altresì le alternative possibili per la viabilità".

Auletta è preoccupato perché "le soluzioni elaborate saranno prese in esame dal Comitato per la mobilità nel mese di giugno ma siamo ormai a metà del mese e non sappiamo ancora nulla". Il consigliere chiede al tempo stesso, nel caso si procedesse ad una sorta di Ztl a tempo, dove verrà convogliato il traffico "perché la parallela via Bonaini è già iper ingolfata". Legambiente, sempre sullo stesso tema, inviò al Comune un progetto elaborato da alcune classi delle scuole, che apportava cambiamenti nella direzione della eco mobilità.

Carlo Venturini