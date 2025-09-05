I funerali dell’uomo ucciso dal fulmine

Devastante per la comunità intera il dolore per la scomparsa di Sauro Bellini, 65 anni, residente a Pescia, morto sabato scorso a Castelfiorentino. Il funerale è stato fissato per sabato 6 settembre alle 15 in duomo a Pescia. Eseguita l’autopsia, si attende l’esito definitivo ma sembra proprio che Sauro sia stato ucciso da un fulmine mentre portava da mangiare al cane con una ciotola di ferro. Un fulmine caduto in una circostanza meteorologica davvero singolare. Non c’è stata infatti una tempesta, ma la scarica di energia si sarebbe abbattuta a terra intorno alle 10.33 in mezzo a un cielo relativamente sereno.

Intorno alla moglie, la vicepreside Daniela Elia, la comunità scolastica del comprensivo Chini ha espresso grande vicinanza. Colleghi, ex alunni, amici distrutti dal dolore e dall’incredulità. "Siamo vicini a Daniela, alla figlia Marta e ai familiari – ha detto la dirigente scolastica Roberta Tommei – una tragedia inaccettabile". Sauro era originario di Castelfiorentino, ma viveva a Pescia con la moglie e la figlia Marta. Daniela è molto conosciuta in Valdinievole, un punto di riferimento per i genitori e i colleghi. Sauro era un ragioniere, una gran brava persona, nato a Castelfiorentino, nella zona Granocchiaia dopo la ferrovia in campagna. Lascia un vuoto incolmabile. La casa dove è avvenuto l’incidente era dei genitori dell’uomo.