Schiacciato dalla sua auto. Resta in condizioni gravi. È un rebus la dinamica

Sono ore di grande apprensione a Montemurlo per le condizioni del 55enne rimasto vittima di un incredibile incidente stradale nella serata di giovedì 28 agosto, nella zona commerciale di via Livorno. L’uomo, residente in località Fornacelle, è ricoverato all’ospedale di Careggi in prognosi riservata: nonostante le cure ricevute sul posto che gli hanno salvato la vita, le sue condizioni rimangono gravissime.

Secondo quanto emerso, l’uomo stava guidando il suo suv Hyundai Santa Fe quando si è accorto della fuoriuscita di fumo dal cofano. Temendo un principio di incendio, ha arrestato il mezzo ed è sceso in strada per verificare cosa stesse accadendo. Avrebbe aperto il cofano per controllare il motore e, in quei momenti concitati, è stato travolto dalla stessa auto che, per cause ancora da accertare, è ripartita improvvisamente. Una dinamica che resta oscura e sulla quale la polizia municipale di Montemurlo sta cercando di fare chiarezza.

La sequenza dei fatti, ancora frammentaria, lascia spazio a più ipotesi: non è chiaro se l’uomo fosse intento a capire cosa stesse accadendo e abbia tentato di spegnere il motore in fiamme. Sta di fatto che il suv si è mosso improvvisamente, schiacciandolo dapprima contro un palo della segnaletica stradale e poi trascinandolo sotto la vettura. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarlo dal veicolo.

Le condizioni del 55enne sono apparse da subito gravissime: i sanitari del 118 hanno praticato manovre di rianimazione sul posto per diversi minuti prima di riuscire a stabilizzarlo e trasportarlo d’urgenza a Careggi. Dopo un primo segnale di ripresa, l’uomo resta comunque in una situazione molto critica. La prognosi è riservata e solo le prossime ore potranno chiarire l’evoluzione del quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, è arrivata anche la polizia municipale allertata dai sanitari del 118, che ha effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

L’obiettivo è ricostruire con esattezza la dinamica, al momento ancora poco chiara. Resta da capire, in particolare, come l’auto abbia potuto muoversi autonomamente mentre il proprietario si trovava davanti al cofano. Non si esclude che un guasto tecnico, un malfunzionamento improvviso o un errore nella messa in sicurezza del mezzo possano aver provocato l’accaduto.

La vicenda ha colpito profondamente la comunità di Montemurlo, dove il 55enne è molto conosciuto. In queste ore sono tanti i messaggi di vicinanza che giungono alla famiglia, sconvolta per l’accaduto e in ansia per le condizioni del congiunto.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare piena luce su un incidente che ha dell’incredibile e che, per la sua drammaticità, ha lasciato sgomenti i presenti.

Silvia Bini