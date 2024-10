Toscana nella morsa del maltempo, nubifragi e frane nel grossetano. Preoccupa l’Elsa a Certaldo. La diretta

15:27

Maltempo a Certaldo, preoccupa l'Elsa

Il maltempo oggi ha colpito Certaldo con strade allagate in tempi record. Tra le attenzionate speciali zona Avanella fino al Cucini. Via Aldo Moro è stata transennata. Riscontrate criticità lungo le strade Vecchia 429 - zona Bassetto - e su via Fiorentina zona Ponte del Tordino. Il Comune stila un primo bilancio. "Al momento la situazione è monitorata intorno alla scuola Ciari. Chiediamo massima attenzione. Siamo già al lavoro con Prociv e associazioni per gestione l'emergenza per i nostri cittadini e le nostre imprese. Stiamo definendo in urgenza con il nostro centro operativo comunale tutte le azioni eventualmente necessarie e urgenti per la provvisoria messa in sicurezza".

