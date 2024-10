Maltempo Certaldo: allagamenti e disagi, l’Elsa si gonfia improvvisamente

Certaldo (Firenze), 24 ottobre 2024 – Un forte temporale caduto intorno all’ora di pranzo sull’Empolese Valdelsa ha provocato danni e disagi soprattutto a Certaldo, con alcune strade provvisoriamente chiuse. Il fiume Elsa si è gonfiato in maniera repentina arrivando vicino al primo livello di guardia. Il tutto nel giro di non più di tre ore, tra le 14 e le 17.

Gli allagamenti dell'Elsa nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre

Per quanto riguarda la viabilità, tra le zone monitorate, ci sono Avanella fino al Cucini. Via Aldo Moro è stata transennata. Altri problemi lungo le strade Vecchia 429 - zona Bassetto - e su via Fiorentina zona Ponte del Tordino. Il Comune stila un primo bilancio.

"Al momento la situazione è monitorata intorno alla scuola Ciari. Chiediamo massima attenzione. Siamo già al lavoro con la Protezione Civile e le associazioni per gestione l'emergenza per i nostri cittadini e le nostre imprese. Stiamo definendo in urgenza con il nostro centro operativo comunale tutte le azioni eventualmente necessarie e urgenti per la provvisoria messa in sicurezza".

L'Elsa nella zona della Steccaia. Il fiume si è rapidamente gonfiato avvicinandosi al primo livello di guardia

Il maltempo di queste ultime ore tormenta di nuovo l'area, dopo che era già stato colpito nei giorni scorsi Castelfiorentino, con gli allagamenti dovuti a un'altra esondazione dell'Elsa.